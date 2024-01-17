كأس الرابطة – سيراميكا ثاني المتأهلين بثلاثية ضد الإسماعيلي.. وإنبي ينتصر على الداخلية

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 19:15

كتب : FilGoal

أحمد صبيحة - إنبي - الداخلية - كأس الرابطة

حجز سيراميكا كليوباترا ثاني بطاقات التأهل لربع نهائي كأس الرابطة المصرية بالفوز بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي في المجموعة الثالثة.

وحافظ إنبي على حظوظه في التأهل بالفوز على الداخلية بنتيجة 2-1.

وبات سيراميكا حامل اللقب ثاني المتأهلين للدور المقبل بعد الاتحاد السكندري.

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وحقق سيراميكا الفوز بثلاثية جاءت في الشوط الثاني في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلي.

وتقدم سيراميكا بفضل هدف أحمد ياسر ريان في الدقيقة 50 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز أحمد قندوسي من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما حوّل عرضية في الشباك بسهولة.

وأضاف أحمد بلحاج من علامة الجزاء الهدف الثالث موقعا على أول أهدافه مع سيراميكا عقب عودته من الإعارة من الجونة في الدقيقة 68.

وقلص ياو أنور النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يصل سيراميكا كليوباترا لربع نهائي كأس الرابطة للمرة الثانية على التوالي.

إنبي × الداخلية

وعلى استاد بتروسبورت حافظ إنبي على آماله في التأهل بالفوز بنتيجة 2-0 على الداخلية.

وتقدم الفريق البترولي بهدف علي فرج من علامة الجزاء في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني عزز أحمد صبيحة من تقدم إنبي بالهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص للداخلية الفارق في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد لإنبي لـ 3 نقاط بالتساوي مع الداخلية عن طريق فانوم ألفريد.

وسيلتقي سيراميكا كليوباترا مع الداخلية في الجولة القادمة يوم 24 يناير، فيما يلتقي إنبي مع الإسماعيلي بنفس التوقيت.

الإسماعيلي إنبي سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
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