بيسيرو عن تعثر الكبار في إفريقيا: لست مندهشا.. الضغط أصبح على الفرق الكبيرة

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا

لم يبد جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا اندهاشه حينما سُئل حول تعثر المنتخبات الكبيرة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية، والأمر ذاته حدث مع مصر وموزمبيق، والكاميرون وغينيا، والجزائر وأنجولا، وخسرت تونس من ناميبيا.

وتحدث بيسيرو للصحفيين في تصريحات نقلها موقع "فرانس 24" اليوم الأربعاء قائلا: "لست مندهشا، كرة القدم أصبحت الآن أكثر توازنا".

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وواصل "بات هناك لاعبون جيدون في الفرق الأخرى، جودة اللاعبين والتدريبات والمدربين باتت أفضل".

وأردف المدرب البرتغالي "هناك المزيد من الظروف الأفضل التي تسمح بنمو اللاعبين، المزيد من اللاعبين يلعبون خارج هذه البلدان الصغيرة".

وأكمل مدرب الأهلي الأسبق حديثه "كرة القدم هي كرة القدم".

وأضاف "في كرة القدم يمكنك أن تصنع 12 فرصة ولا تسجل، الفريق الآخر حتى لو كان صغيرا يصنع واحدة ويسجل ويفوز" ملمحا لفوز السعودية على الأرجنتين في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 بهدفين لهدف.

وتابع "يمكن لأي فريق الفوز إن دافع جيدا وخطف هدفا".

وأتم "الضغط بات أكثر على الفرق الكبيرة وليس على الفرق الصغيرة، فالمنتخبات الصغيرة إن تعادلت فهذا جيد وإن فازت فهذا جيد جدا أما إن خسرت فهذا هو الطبيعي".

ويلعب منتخب نيجيريا غدا الخميس مع كوت ديفوار صاحبة الأرض في ثاني جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بيسيرو نيجيريا كأس أمم إفريقيا
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