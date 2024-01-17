بالعلامة الكاملة.. قطر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان

حجز منتخب قطر البطاقة الأولى وبات أول المتأهلين لثمن نهائي كأس آسيا.

وفاز المنتخب القطري على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد منتخب قطر إلى 6 نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، إذ فاز على لبنان بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الصين (نقطتين) طاجيكستان (نقطة) لبنان (نقطة)

ويتأهل أول وثان كل مجموعة مع 4 أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الست إلى ثمن النهائي.

ويلعب منتخب قطر حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: لبنان وطاجيكستان والصين.

وبدأ المنتخب القطري المباراة بضغط هجومي على مرمى طاجيكستان بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسجل منتخب قطر الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من يوسف عبد الرازق وضعت أكرم عفيف في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أعلى حارس سكنت يمين المرمى في الدقيقة 18.

وسدد جاسم جابر لاعب منتخب قطر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات طاجيكستان.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشهر البطاقة الحمراء في وجه أمادوني كامولوف بعد ضرب متعمد بالقدم في وجه أحمد الجانحي في الدقيقة 81.

وحاول منتخب قطر تسجيل الهدف الثاني في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن المباراة انتهت بالهدف الوحيد الذي سجله أكرم عفيف.

video:1