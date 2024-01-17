كاف يصدر بيانا بشأن أزمة تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء بيانا رسميا بشأن الأزمة المثارة حاليا حول تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وكانت انتشرت أزمة وجود بعض التذاكر المزورة بالإضافة لعدم توفرها لمن قام بشرائها.

وجاء بيان كاف المنشور عبر موقعه الرسمي كالتالي:

يؤكد كاف أن كل شيء يتعلق بعملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023 يبقى تحت مسؤوليته.

على الرغم من وجود بعض الأزمات في اليوم الأول من البطولة بسبب الشراء الكبير في الدقائق الأخيرة لبعض التذاكر، فقد تم تعديل نظام التذاكر منذ ذلك الحين للتعامل مع مثل تلك الظروف.

النظام يعمل حاليا بشكل جيد جدا، تم بيع 60% من التذاكر إلكترونيا عبر موقع كاف عالميا، بالإضافة لنقاط التوزيع في كوت ديفوار.

يستمر التعاون الوثيق بين كاف وكوكان (شركة طبع التذاكر) من أجل الاستجابة لكل التحديات التي تطرأ حتما عند تنظيم حدث بهذا الحجم في أي مكان في العالم.

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