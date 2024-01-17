انتهت أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) تنزانيا.. فوز الأسود
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنتخب المغرب ضد تنزانيا في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
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نهاية المباراة بفوز المغرب
ق 82: جووووووووووول الحكم يحتسب الهدف والثالث من يوسف النصيري
ق 80: الهدف الثالي للنصيري غير محتسب بسبب التسلل
ق 77: جووووول الثاني من عز الدين أوناحي
ق 70: طرد لاعب تنزانيا
ق 62: إنذار للاعب بيراميدز محمد الشيبي
ق 50 يوسف النصيري يهدر فرصة الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: الزلزولي يهدر فرصة الثاني بعد مراوغة المدافع ويسدد أعلى العارضة
ق 38: تغيير اضطراري في صفوف تنزانيا
ق 35: فرصة جديد من زياش وتسديدة الحارس يبعدها إلى ركنية
ق 30: جووووووول رومان سايس والأول بعد متابعة لتسديدة حكيم زياش من ركلة حرة مباشرة
ق 10: هجوم مغربي وفرصة خطيرة
انطلاق المباراة