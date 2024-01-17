انتهت أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) تنزانيا.. فوز الأسود

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

المغرب - تنزانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنتخب المغرب ضد تنزانيا في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز المغرب

ق 82: جووووووووووول الحكم يحتسب الهدف والثالث من يوسف النصيري

ق 80: الهدف الثالي للنصيري غير محتسب بسبب التسلل

ق 77: جووووول الثاني من عز الدين أوناحي

ق 70: طرد لاعب تنزانيا

ق 62: إنذار للاعب بيراميدز محمد الشيبي

ق 50 يوسف النصيري يهدر فرصة الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: الزلزولي يهدر فرصة الثاني بعد مراوغة المدافع ويسدد أعلى العارضة

ق 38: تغيير اضطراري في صفوف تنزانيا

ق 35: فرصة جديد من زياش وتسديدة الحارس يبعدها إلى ركنية

ق 30: جووووووول رومان سايس والأول بعد متابعة لتسديدة حكيم زياش من ركلة حرة مباشرة

ق 10: هجوم مغربي وفرصة خطيرة

انطلاق المباراة

كأس الأمم الإفريقية المغرب تنزانيا
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