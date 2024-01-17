أمم إفريقيا - تشكيل تنزانيا.. حميد ماو يقود الوسط أمام المغرب

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

الجزائر - تنزانيا - كأس أمم إفريقيا 2019

يقود حميد ماو لاعب وسط طلائع الجيش تشكيل منتخب تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 ضد المغرب.

ويلعب منتخب المغرب ضد تنزانيا في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وسيخوض ماو مواجهة بطعم الدوري المصري ضد محمد الشيبي ظهير بيراميدز الذي يبدأ أساسيا بقميص أسد الأطلس.

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وجاء تشكيل تنزانيا:

حراسة المرمى: أيشي مانولا

الدفاع: باكاري نوندو – حامد باكا – نوفاتوس ديسماس

الوسط: محمد حسين – مدثر يحيى – حميد ماو – حاجي منوجا

الهجوم: تارين ألاراخيا – علي ساماتا – تشارلز مومبوا

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة للبطولة بجانب تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

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