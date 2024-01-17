فيديو في الجول – رشيدي ياكيني ونظريات حول وفاة أيقونة نيجيريا
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 18:15
كتب : رامي جمال
في عام 2012 تفاجأ العالم بوفاة رشيدي ياكيني مهاجم نيجيريا والهداف التاريخي للنسور وصاحب أحد أشهر الاحتفالات في كأس العالم.
انتشرت الكثير من النظريات حول وفاة ياكيني عن عمر يناهز 48 عاما.
ماذا حدث؟ وما هي القصة خلف وفاة ياكيني بشكل مفاجئ؟
شاهد الفيديو.
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