أمم إفريقيا – تشكيل المغرب.. الشيبي أساسي ضد تنزانيا
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:55
كتب : FilGoal
دفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بـ محمد الشيبي لاعب بيراميدز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة تنزانيا.
محمد الشيبي
النادي : بيراميدز
ويلعب منتخب المغرب ضد تنزانيا في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
ويشارك محمد الشيبي في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب أشرف حكيمي على الظهير الأيمن.
وجاء تشكيل المغرب كالآتي:
المرمى: ياسين بونو
الدفاع: محمد الشيبي – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمي
الوسط: عز الدين أوناحي – سليم أملاح – سفيان أمرابط
الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – يوسف النصيري – حكيم زياش
ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة للبطولة بجانب تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.
نرشح لكم
أمم إفريقيا – حكم جابوني ومساعدة كاميرونية في مواجهة مصر ضد غانا كرنفال أمم إفريقيا – يوان ويسا.. الحارس المهاجم وحادثة كادت تنهي مسيرته اليد أقوى أمم إفريقيا – سايس: الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة تريزيجيه: لا أحصل على حقي مع المنتخب.. كنت أتمنى اللعب جوار الخطيب وسأعود لـ الأهلي أمم إفريقيا - أوناحي: مستعدون للذهاب لأبعد مدى ممكن.. وأريد العودة إلى أفضل مستوياتي أمم إفريقيا - الركراكي: الكل يريد مواجهة المغرب رابع العالم أمم إفريقيا – مدرب تنزانيا: الطرد قضى على فرصنا ضد المغرب
أخر الأخبار
اليد أقوى ساعة | كوت ديفوار 2023