أمم إفريقيا – تشكيل المغرب.. الشيبي أساسي ضد تنزانيا

دفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بـ محمد الشيبي لاعب بيراميدز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة تنزانيا.

ويلعب منتخب المغرب ضد تنزانيا في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويشارك محمد الشيبي في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب أشرف حكيمي على الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد الشيبي – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمي

الوسط: عز الدين أوناحي – سليم أملاح – سفيان أمرابط

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – يوسف النصيري – حكيم زياش

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة للبطولة بجانب تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.