أمم إفريقيا - مؤتمر جوردان أيو: لم نركز أمام كاب فيردي طيلة اللقاء.. ونحن موقف صعب

أوضح جوردان أيو لاعب غانا أن فريقه لم يركز طيلة أحداث مواجهة كاب فيردي في الجولة الأولى من أمم إفريقيا 2023 قبل لقاء مصر في الجولة الثانية.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا غدا الخميس في العاشرة مساءً.

وقال أيو في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أننا في المباراة الأولى لم نركز طوال المباراة، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا في لقاء الغد".

وأضاف "علينا أن نعود ونركز ونلعب كفريق ونكون أكثر شراسة دفاعا وهجوما، نتمنى أن يكون غدا يوما جميلا لنا".

وأكمل "نحن موقف صعب، وكل شيء ممكن وسنقاتل وسنبذل قصارى جهدنا، وليس لدينا خيار آخر في لقاء الغد".

وأتم "سنفعل كل ما بوسعنا ونريد الخروج بنتيجة إيجابية، وأثق في زملائي".

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل النجوم السوداء الترتيب بدون رصيد.