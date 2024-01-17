أمم إفريقيا - تغيير في الألوان.. تعرف على طاقم ملابس مصر ضد غانا

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

شعار منتخب مصر

تقرر ارتداء منتخب مصر للقميص الأساسي له في مواجهة غانا بكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا غدا الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، بينما يرتدي الشورت الأسود بدلا من الأبيض، وكذلك الجوارب السوداء.

بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل.

وكان منتخب مصر تعادل في المباراة الأولى له ضد موزمبيق بهدفين لكل فريق، بينما خسر غانا أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

ويتلقي منتخب مصر في المباراة الأخيرة للمجموعة مع كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساء.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا غانا
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