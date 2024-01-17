أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غانا: نتطلع بشدة لمواجهة مصر.. وعلينا أن نتحسن

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

كريس هوتون - غانا

يأمل كريس هوتون المدير الفني لـ منتخب غانا أن يتحسن أداء فريقه أمام مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023، وأشاد بتألق حارسه ريتشارد أوفوري أمام كاب فيردي.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا غدا الخميس في العاشرة مساءً.

وقال هوتون في المؤتمر الصحفي: "عندما نخسر مباراة تكون الأمور صعبة دائما، لأن كل مباراة نخطط فيها للفوز، وإذا لم نحقق ما نريده تكون الأمور صعبة، وهذا جزء من كرة القدم، كمدير فني دائما بعد أي نتيجة سيئة، دوري أن أكون الشخص الذي يتولى القيادة والمسؤولية وأركز على الإعداد للمباراة المقبلة، والأهم أنه بعدها علينا أن نضع ذلك في الماضي ونجهز أنفسنا ذهنيا للمباراة المقبلة".

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وواصل "الكل شاهد المباراة الأولى أمام كاب فيردي، ورأى أن ريتشارد أوفوري أنقذنا مرتين وهذا ما نتوقعه من حراس مرمانا، لدينا 3 حراس ومدربهم جيد جدا، ونتحدث معهم ونتخذ قرارات، وفيما يتعلق بالأداء كنا ممتنون جدا للكرات التي أنقذها الحارس وهذا متوقع من أي حارس يلعب لغانا".

وأردف "منتخب مصر له تاريخ كبير في هذه البطولة، ومسؤوليتنا ومهمتنا تقييم أخطائنا وما كان يجب فعله في المباراة السابقة ونحسّنه في اللقاء القادم، ويجب أن يكون مستوانا أفضل لأننا سنواجه فريق قوي".

وأتم "نتطلع بشدة للمباراة المقبلة أمام مصر، والمباراة السابقة من الماضي، وأشكر كل رسائل الدعم على الرغم من الانتقادات، سنواجه فريقا قويا في مباراة تنافسية وأتفهم قلق الجميع".

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل النجوم السوداء الترتيب بدون رصيد.

أمم إفريقيا منتخب غانا كريس هوتون
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