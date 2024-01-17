كرة يد - الزمالك يتعاقد مع عمر الفولي

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:29

كتب : إبراهيم رمضان

عمر الفولي لاعب الزمالك لكرة اليد

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع عمر الفولي لاعب فريق العربي القطري لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد للرجال.

وضم الزمالك اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وبدأ عمر الفولي لاعب منتخب مصر للشباب مسيرته مع كرة اليد في نادي الزمالك.

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قبل أن يخوض تجربة احتراف مع فريق العربي القطري من بداية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لاستكمال الدوري المصري لكرة اليد، وذلك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي تقام في مصر.

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