كأس الرابطة - المصري يضع قدما في ربع النهائي بالتعادل مع البنك الأهلي

وضع فريق المصري قدما في ربع نهائي كأس الرابطة بعد التعادل مع البنك الأهلي في الجولة الثانية.

ورغم التقدم مرتين، تعادل المصري في النهاية أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما.

ورفع المصري رصيده إلى 4 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجونة ويحتاج كل منهما نقطة في المواجهة المنتظرة بينهما في ختام دور المجموعات.

وبدأ المصري اللقاء بشراسة هجومية منذ البداية، وكاد حسن علي أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة.

وأهدر محمد الشامي فرصة جديدة في الدقيقة السادسة وسط انكماش لاعبي البنك الأهلي إلى الدفاع.

وسيطر لاعبو المصري على الكرة قبل أن ينجح ميدو جابر في تسجيل هدفا رائعا في الدقيقة 39 في أعلى الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وأهدر كريم العراقي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وانقلبت الأوضاع في الشوط الثاني بمحاولات من البنك الأهلي لإدراك التعادل.

واستغل كريم بامبو خطأ دفاعي ومنح محمد جريندو تمريرة رائعة لتسكن شباك المصري في الدقيقة 53 مسجلا التعادل.

ولم يتأخر فريق المصري من أجل التقدم مجددا ونجح عمرو سعداوي في تسجيل ثاني أهداف الفريق البورسعيدي بعد تمريرة رائعة في الدقيقة 58.

واشتعلت المباراة بهدف جديد في الدقيقة 69 بعدما سجل أحمد منصور بالخطأ في مرماه من عرضية إسحاق يعقوبو ليسجل التعادل.

وحاول الفريقان استغلال الدقائق الأخيرة من أجل خطف نقاط المباراة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 92 لصالح البنك الأهلي بسبب لمسة يد على حسين السيد قبل أن يتم إلغاء ركلة الجزاء بداعي التسلل.

وبات ترتيب المجموعة الرابعة كالآتي:

1- الجونة 4 نقاط (+2)

2- المصري 4 نقاط (+1)

3- المقاولون العرب 1 نقطة (-1)

4- البنك الأهلي 1 نقطة (-2)

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.