مصدر من الزمالك لـ في الجول: صفقة انتقال ناصر منسي للبنك الأهلي توقفت
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:05
كتب : FilGoal
كشف مصدر من نادي الزمالك عن توقف صفقة انتقال ناصر منصي لاعب الفريق إلى البنك الأهلي.
ناصر منسي
النادي : الزمالك
وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى اقتراب ناصر منسي من الانتقال للبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "انتقال ناصر منسي إلى البنك الأهلي توقف لأن الجهاز الفني أوصى باستمراره وبسبب طلبه لرقم كبير من البنك الأهلي".
ناصر كان قد انضم للزمالك من البنك الأهلي خلال شهر يناير من العام الماضي.
وشارك منسي مع الزمالك حتى الآن في 21 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف.
وكان محمد عبد الغني قد انتقل من الزمالك إلى البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وعلم FilGoal.com أن انتقال عبد الغني للبنك الأهلي قد كلف 5 مليون جنيه بالإضافة إلى الاستغناء عن 50% من مستحاقته لدى الزمالك.
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