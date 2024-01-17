سالم الدوسري: نشارك في كأس آسيا من أجل التتويج باللقب فقط

رفع سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي راية التحدي وأوضح أن منتخب بلاده سافر إلى قطر ليس للمشاركة فقط في كأس آسيا، وإنما للتويج بلقب البطولة.

وفازت السعودية على عمان بهدفين مقابل هدف بريمونتادا قاتلة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال الدوسري في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "جئنا من أجل التتويج باللقب والفوز بالبطولة القارية للمرة الرابعة".

وأضاف "تأخر المنتخب السعودي في النتيجة حتى الشوط الثاني؟ المنتخبات الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".

وتابع "تأخرنا في نهاية الشوط الأول ورتبنا صفوفنا وأوراقنا في الشوط الثاني وتمكنا من العودة وتحقيق الفوز".

وأتم "أتمنى أن تواصل الجماهير السعودية مؤازرتها للفريق من داخل الملعب في بقية المباريات حتى إحراز اللقب".

وسجل علي البليهي هدفا في الوقت القاتل (6+90) منح منتخب السعودية الفوز على المنتخب العماني.

وأحرز محسن الغساني هدف منتخب عمان فيما سجل عبد الرحمن غريب وعلي البليهي هدفي منتخب السعودية.

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بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع تايلاند في صدارة ترتيب المجموعة السادسة.

فيما يأتى منتخب عمان في المركز الثالث بدون نقاط ويليه منتخب قرغيزستان الذي خسر من تايلاند 2-0.

المنتخب السعودي لعب أمام عمان 25 مواجهة، حقق الأخضر الفوز في 18 مباراة، فيما حققت عمان الفوز في 3 لقاءات، بينما حسم التعادل 4 لقاءات.

الدقيقة 6+90 من المباراة شهدت دراما مثيرة بعدما رفض حكم المباراة احتساب هدف علي البليهي بداعي التسلل قبل أن يتراجع ويعتذر عن خطئه ويحستب الهدف القاتل بعد دقيقتين من تسجيله وتحديدا في (8+90).

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