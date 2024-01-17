مؤتمر الشناوي: هدفنا واحد ونريد حصد الكأس.. والطقس ليس عذرا لنا

شدد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على تجمع اللاعبين لهدف واحد وهو حصد كأس أمم إفريقيا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

ويلعب منتخب مصر أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وكان قد تعثر الفراعنة في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "هدفنا واحد ولا نزال نريد حصد كأس أمم إفريقيا، نسعى للفوز على غانا بعدما تحدث اللاعبون الكبار عقب التعادل أمام موزمبيق".

وأوضح "لاعبو المنتخب تأثروا عقب الجولة الافتتاحية ولكن أغلقنا ملف مباراة موزمبيق ونركز جيدا في مواجهة الغد".

وشدد الشناوي "اللاعبون يعلمون أهمية المباراة وهدفنا تحقيق نقاط المواجهة أمام غانا ولا بديل عن الفوز".

وبسؤاله عن مقارنة مواجهة ميدياما بغانا أجاب "بالطبع لا يوجد تشابه أبدا، نتائج الأهلي ضد فرق غانا مختلفة عن مباريات مصر أمام منتخب غانا، وبالنسبة لنا جميع اللاعبين في حالة تركيز وإن شاء الله نفوز".

أما عن إزالة الضغط بسبب النتائج السلبية للمنتخبات الكبرى بالجولة الأولى، كشف "أي منتخب يأتي إلى بطولة إفريقيا عليه التركيز في نفسه فقط وليس نتائج باقي المنتخبات، نعلم أن هناك طفرة في أداء منتخبات إفريقيا، ربما هناك مفاجآت لكن بالنسبة لي هذا ليس مفاجئا بسبب مشاهدتي لأكثر من منتخب وأعلم التطور الحالي".

واختتم تصريحاته قائلا: "تعودنا على حالة الطقس، بالفعل هناك رطوبة مرتفعة لكن باقي المنتخبات تلعب في نفس الظروف والأجواء ولذلك الأمر ليس عذرا".

وكان منتخب غانا قد تعثر في الجولة الافتتاحية وخسر أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف واحد.