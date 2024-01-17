أمم إفريقيا - مدرب ناميبيا: تحقيق الفوز على تونس شعور لا يمكن وصفه

لم يجد كولين بنيامين مدرب منتخب ناميبيا كلمات مناسبة لوصف شعوره بعد الانتصار التاريخي على منتخب تونس بنتيجة 1-0.

وحقق منتخب ناميبيا واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تونس بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وقال بنيامين في تصريحات نشرها موقع كاف: "إنه شعور لا أستطيع وصفه. أنا فخور بأن أكون ناميبيًا وأن أدرب هؤلاء اللاعبين".

وأضاف "كنا سعداء عند دخولنا الملعب ولعبنا مباراة جيدة لنحقق الفوز".

وتابع "لا يسعني إلا أن أتخيل ما يحدث في شوارع ناميبيا، أهدي هذا الفوز للشعب الناميبي".

وواصل "أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ستعود الأمور إلى طبيعتها بعد الاحتفال بالفوز على تونس".

وأتم "نحن بحاجة إلى العودة إلى العمل الجاد كمجموعة واحدة ومن أجل شعبنا".

جاء هدف فوز ناميبيا في الدقيقة 88 عن طريق ديون هوتو.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

وشارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات سابقة قبل المشاركة الحالية.

وطوال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا لعب منتخب ناميبيا 9 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، إلى أن حقق الانتصار على تونس ليصبح سجل انتصاراته في بطولات أمم إفريقيا 1 من 10.

وفشل منتخب تونس في تحقيق أول فوز للمنتخبات العربية في كأس الأمم، وذلك بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنجولا. وخسارة موريتانيا ضد بوركينا فاسو.

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