انتهت في كأس آسيا - قطر (1)-(0) طاجيكستان.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

هدف المعز علي لـ قطر أمام لبنان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قطر ضد كاجيكستان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا.

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نهاية المباراة

ق81 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشهر البطاقة الحمراء في وجه أمادوني كامولوف بعد ضرب متعمد بالقدم في وجه أحمد الجانحي.

ق50 تسديدة من جاسم جابر لاعب قطر من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات طاجيكستان.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق18. جووووول أول لقطر بعد تمريرة رائعة من يوسف عبد الرازق وضعت أكرم عفيف في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أعلى حارس سكنت يمين المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

قطر كأس آسيا طاجيكستان
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