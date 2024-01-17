أمم إفريقيا - تونس تفقد خدمات الخنيسي في باقي المشوار

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - طه ياسين الخنيسي

سيفقد المنتخب التونسي خدمات لاعبه طه ياسين الخنيسي لما بعد نهاية أمم إفريقيا 2023.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أن طه ياسين الخنيسي سيغيب عن باقي مشوار أمم إفريقيا بسبب الإصابة في الركبة.

وذكر في بيان: "إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراتنا ضد ناميبيا،أجرى طه ياسين الخنيسي صباح الأربعاء كشوفات بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الداخلي للركبة والتي ستحرمه من مواصلة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

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وتستلزم فترة العلاج مدة راحة قد تصل إلى شهر ونصف.

ومن المرجح أن يغادر الخنيسي كوت ديفوار.

واستبدل طه بعد ربع ساعة من لقاء تونس ونامبيا بسبب الإصابة.

وحقق منتخب ناميبيا واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تونس بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وفشل منتخب تونس في تحقيق أول فوز للمنتخبات العربية في كأس الأمم، وذلك بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنجولا. وخسارة موريتانيا ضد بوركينا فاسو.

جاء هدف فوز ناميبيا في الدقيقة 88 عن طريق ديون هوتو.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

وشارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات سابقة قبل المشاركة الحالية.

وطوال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا لعب منتخب ناميبيا 9 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، إلى أن حقق الانتصار على تونس ليصبح سجل انتصاراته في بطولات أمم إفريقيا 1 من 10.

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