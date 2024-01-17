مؤتمر فيتوريا: قد نجري تعديلات في التشكيل ضد غانا.. وهذا ما نحتاجه لتحقيق الفوز

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا

يثق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في لاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز التعادل أمام موزمبيق.

ويلعب منتخب مصر أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وكان قد تعثر الفراعنة في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد غانا.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب أمم إفريقيا - هدفان في 3 دقائق.. لأول مرة موزمبيق تهز شباك منتخب مصر مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف حجازي والشناوي من المشاركة ضد موزمبيق أمم إفريقيا - ديفونيه يوضح لـ في الجول سبب زيارة معسكر منتخب مصر.. ويختار المرشحون للقب

وكشف فيتوريا في المؤتمر الصحفي "قد نجري بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام غانا، وذلك ليس بسبب ما حدث في مواجهة موزمبيق ولكن كل لقاء وله متطلباته الخاصة حسب المنافس".

وشدد المدرب البرتغالي "مواجهة غانا صعبة، هم خصم جيد ونحن نعلم ما يجب أن نفعله، ولدينا لاعبون رجال على قدر المسؤولية".

وعما يحتاجه المنتخب لتفادي ما حدث أمام موزمبيق أجاب "نحتاج التزام خططي وقوة في الالتحامات، كانت هناك لحظات صعبة في المباراة الماضية ولا بد من الابتعاد عن الأخطاء التي وقعنا فيها حتى نفوز أمام غانا".

وقال فيتوريا: "كل مباراة لها ظروف مختلفة، نؤدي ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم ونعمل للفوز وتحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف "لا يمكنني قول أن حالة الطقس سبب النتيجة أو الأداء أمام موزمبيق، نحن محترفون والأجواء تنعكس على الفريقين وليس فريق واحد".

وبسؤاله عن احتمالية مشاركة قدوس أوضح "بالتأكيد هو لاعب رائع ويلعب في الدوري الإنجليزي، ومن الأفضل دائما تواجد كل المميزين ولكن منتخب غانا جيد جدا ونفكر دائما في الجميع وليس لاعبا واحدا"

وشدد "كل المنتخبات قوية وتتطور ولكننا جاهزون لمواجهة الغد وسنقاتل من أجل الفوز، وأثق في فريقي".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته "أمم إفريقيا ليست بطولة سهلة، ولكن يجب أن تعلم ما تفعله في المباريات المقبلة".

وكان منتخب غانا قد تعثر في الجولة الافتتاحية وخسر أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف واحد.

منتخب مصر روي فيتوريا أمم إفريقيا غانا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أمرابط: بداية جيدة ضد فريق صعب.. والمباراة المقبلة سنمر مع خصمنا بنفس الظروف أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو: هذه كانت مشكلتنا ضد غينيا الاستوائية تشكيل أمم إفريقيا – باكامبو وداكا يقودان الكونغو الديمقراطية وزامبيا وصول العرب أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب كوت ديفوار: هذا ما نحتاج للتحسن فيه ضد نيجيريا أمم إفريقيا – مؤتمر ماكس جرادل: كوت ديفوار لا تخاف من نيجيريا بيسيرو عن تعثر الكبار في إفريقيا: لست مندهشا.. الضغط أصبح على الفرق الكبيرة كاف يصدر بيانا بشأن أزمة تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو: هذه كانت مشكلتنا ضد غينيا الاستوائية دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل أمم إفريقيا – باكامبو وداكا يقودان الكونغو الديمقراطية وزامبيا 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة يد - بفارق 18 هدفا.. منتخب مصر يبدأ أمم إفريقيا بالفوز على غينيا 13 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - استبعاد عبد الله جمعة وثنائي الشباب من معسكر الزمالك في الإمارات 18 دقيقة | الكرة المصرية
وصول العرب 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
في الجول يكشف حقيقة رحيل روقا عن الزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب كوت ديفوار: هذا ما نحتاج للتحسن فيه ضد نيجيريا ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – مؤتمر ماكس جرادل: كوت ديفوار لا تخاف من نيجيريا ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة