مؤتمر فيتوريا: قد نجري تعديلات في التشكيل ضد غانا.. وهذا ما نحتاجه لتحقيق الفوز

يثق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في لاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز التعادل أمام موزمبيق.

ويلعب منتخب مصر أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وكان قد تعثر الفراعنة في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما.

وكشف فيتوريا في المؤتمر الصحفي "قد نجري بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام غانا، وذلك ليس بسبب ما حدث في مواجهة موزمبيق ولكن كل لقاء وله متطلباته الخاصة حسب المنافس".

وشدد المدرب البرتغالي "مواجهة غانا صعبة، هم خصم جيد ونحن نعلم ما يجب أن نفعله، ولدينا لاعبون رجال على قدر المسؤولية".

وعما يحتاجه المنتخب لتفادي ما حدث أمام موزمبيق أجاب "نحتاج التزام خططي وقوة في الالتحامات، كانت هناك لحظات صعبة في المباراة الماضية ولا بد من الابتعاد عن الأخطاء التي وقعنا فيها حتى نفوز أمام غانا".

وقال فيتوريا: "كل مباراة لها ظروف مختلفة، نؤدي ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم ونعمل للفوز وتحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف "لا يمكنني قول أن حالة الطقس سبب النتيجة أو الأداء أمام موزمبيق، نحن محترفون والأجواء تنعكس على الفريقين وليس فريق واحد".

وبسؤاله عن احتمالية مشاركة قدوس أوضح "بالتأكيد هو لاعب رائع ويلعب في الدوري الإنجليزي، ومن الأفضل دائما تواجد كل المميزين ولكن منتخب غانا جيد جدا ونفكر دائما في الجميع وليس لاعبا واحدا"

وشدد "كل المنتخبات قوية وتتطور ولكننا جاهزون لمواجهة الغد وسنقاتل من أجل الفوز، وأثق في فريقي".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته "أمم إفريقيا ليست بطولة سهلة، ولكن يجب أن تعلم ما تفعله في المباريات المقبلة".

وكان منتخب غانا قد تعثر في الجولة الافتتاحية وخسر أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف واحد.