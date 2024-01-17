خبر في الجول - شقيق قندوسي يخضع للاختبار مع سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 15:57

كتب : عمرو نبيل

عبج القادر قندوسي - سيراميكا كليوباترا

يخضع عبد القادر قندوسي شقيق أحمد قندوسي للاختبار بفريق سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com إن لاعب وفاق سطيف تحت 19 عاما يخضع للاختبار مع سيراميكا لإمكانية التعاقد معه حال اجتياز الاختبار.

ويلعب أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا منذ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الأهلي.

أخبار متعلقة:
اسكواش - وادي دجلة يحتفي بسيطرة لاعبيه على التصنيف العالمي لبنان يبقي على آماله في التأهل بالتعادل مع الصين مؤتمر أنشيلوتي: لا أهتم بأمر الممر الشرفي.. ورودريجو جاهز للمشاركة ضد أتليتكو مدريد

May be an image of 1 person

اللاعب الجزائري صاحب الـ 24 عاما شارك مع سيراميكا منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف.

قندوسي انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف فريق شقيقه الحالي.

ولعب قندوسي 21 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

سيراميكا كليوباترا عبد القادر قندوسي
نرشح لكم
كأس الرابطة – سيراميكا ثاني المتأهلين بثلاثية ضد الإسماعيلي.. وإنبي ينتصر على الداخلية أمم إفريقيا - تغيير في الألوان.. تعرف على طاقم ملابس مصر ضد غانا كأس الرابطة - المصري يضع قدما في ربع النهائي بالتعادل مع البنك الأهلي مصدر من الزمالك لـ في الجول: صفقة انتقال ناصر منسي للبنك الأهلي توقفت انتهت كأس الرابطة - الإسماعيلي (1)-(3) سيراميكا.. إنبي (2)-(1) الداخلية أمانة بغداد يتعاقد مع محمد عطوة من الداخلية انتهت كأس الرابطة - المصري (2)-(2) البنك الأهلي.. نهاية اللقاء التشكيل - موسى أساسي مع المصري.. وجريندو وبامبو يقودان هجوم البنك الأهلي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب كوت ديفوار: هذا ما نحتاج للتحسن فيه ضد نيجيريا 14 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – مؤتمر ماكس جرادل: كوت ديفوار لا تخاف من نيجيريا 24 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تحضيرا لأولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا مع قطر 50 دقيقة | منتخب مصر
استراحة إفريقيا لكرة اليد - مصر (18) (7) غينيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة يد
كأس الرابطة – سيراميكا ثاني المتأهلين بثلاثية ضد الإسماعيلي.. وإنبي ينتصر على الداخلية ساعة | الكرة المصرية
بيسيرو عن تعثر الكبار في إفريقيا: لست مندهشا.. الضغط أصبح على الفرق الكبيرة ساعة | كوت ديفوار 2023
بالعلامة الكاملة.. قطر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان 2 ساعة | آسيا
كاف يصدر بيانا بشأن أزمة تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة