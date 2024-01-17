خبر في الجول - شقيق قندوسي يخضع للاختبار مع سيراميكا كليوباترا

يخضع عبد القادر قندوسي شقيق أحمد قندوسي للاختبار بفريق سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com إن لاعب وفاق سطيف تحت 19 عاما يخضع للاختبار مع سيراميكا لإمكانية التعاقد معه حال اجتياز الاختبار.

ويلعب أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا منذ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الأهلي.

اللاعب الجزائري صاحب الـ 24 عاما شارك مع سيراميكا منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف.

قندوسي انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف فريق شقيقه الحالي.

ولعب قندوسي 21 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.