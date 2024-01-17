اسكواش - وادي دجلة يحتفي بسيطرة لاعبيه على التصنيف العالمي

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

تقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وكشف اتحاد اللاعبين المحترفين PSA عن التصنيف الأسبوعي لرجال وسيدات الاسكواش.

واستمر علي فرج لاعب وادي دجلة على قمة تصنيف الرجال، فيما تقدم مصطفى عسل لاعب الأهلي

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وكانت هانيا الحمامي قد وصلت إلى نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة وحصدت الوصافة أمام نور الشربيني.

وأشاد نادي وادي دجلة بتواجد أربعة لاعبين في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي لرجال وسيدات الاسكواش.

فعلى مستوى الرجال يتصدر علي فرج الترتيب، ويأتي مازن هشام في المركز السابع.

أما على مستوى السيدات، فبعد تواجد هانيا في المركز الثاني، حلت نور الطيب في المركز السابع.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات بطولة الأبطال بنيويورك وهي أحد البطولات الكبرى في الموسم.

وادي دجلة اسكواش هانيا الحمامي
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