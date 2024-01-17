لبنان يبقي على آماله في التأهل بالتعادل مع الصين

تعادل منتخب لبنان مع الصين بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الثمامة بافتتاح الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا.

التعادل رفع رصيد لبنان لنقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد الصين لنقطتين في المركز الثاني.

سيطر منتخب لبنان على أغلب مجريات الشوط الأول وكاد حسن معتوق أن يسجل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وقبل نهاية الشوط مباشرة سدد معتوق بقوة من جديد ولكن كرته ارتدت من العارضة.

في الشوط الثاني استمرت السيطرة اللبنانية ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وكاد منتخب الصين أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 65 ولكن خليل خميس أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وسيلعب منتخب لبنان ضد طاجقيستان يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة، بينما سيلتقي منتخب الصين مع قطر.