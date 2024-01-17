مؤتمر أنشيلوتي: لا أهتم بأمر الممر الشرفي.. ورودريجو جاهز للمشاركة ضد أتليتكو مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جاهزية رودريجو لاعب الفريق لخوض مواجهة أتليتكو مدريد.

وغاب رودريجو عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء واكتفى بأداء تدريبات فردية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد غدا الخميس على ملعب ميتروبوليتانو في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق يسير بشكل جيد وهذه مباراة أخرى معقدة لأن أتليتكو مدريد خصم أظهر نفسه بكأس السوبر وكانت مواجهتنا متوازنة ونتوقع أن تكون المباراة أصعب لأنها ستكون على ملعبهم".

وواصل "رودريجو لم يتدرب لأنه احتاج ليوم إضافي من أقل حدة لكنه سيكون بخير غدا ومتاحا للعب، بينما سيعود لوكاس فاسكيز يوم الجمعة".

وتابع "سأضع غدا أفضل تشكيل ممكن مع الوضع في الاعتبار معدلات الإرهاق للاعبين".

وعن إمكانية وقوف أتليتكو مدريد ممر شرفي في المباراة قال: "أحترم قرارهم أي كان، إذا أقاموا الممر فهذا رائع وإذا لم يقوموا به فالأمر غير مهم، لا أعطي للأمر تلك الأهمية".

وأكمل "براهيم دياز عاد بعد سنوات مع ميلان أكثر وعيا تكتيكيا وأقوى وأصبح يشكل أهمية دفاعية ويلعب بأكثر من مركز، هو يساعدنا كثيرا".

وأردف "مواجهة أتليتكو مدريد ستكون مختلفة وكل مباراة تكون مختلفة عن الأخرى، هذه ليست مباراة بالدوري يجب أن نضع في الاعتبار إمكانية خوض أشواط إضافية أو ركلات ترجيح".

وأضاف "كارباخال رائع في مركزه وما حققه مع ريال مدريد منذ 2013 يقول كل شيء واستمراريته شيء نادر بالنسبة للاعب في الدفاع".

وأتم "مرحلة الخطر تأتي عندما لا تكون قادر على تحقيق ما تريده، سلسلة فوزنا ستنتهي يوما ولا أعرف متى لأننا لا يمكن أن نربح كل مباراة ولكن عندما تنتهي يجب أن نكون مستعدين للخروج من المرحلة الصعبة سريعا".