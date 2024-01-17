التشكيل - موسى أساسي مع المصري.. وجريندو وبامبو يقودان هجوم البنك الأهلي

يبدأ عمرو موسى في التشكيل الأساسي لفريق المصري أمام البنك الأهلي.

ويلعب المصري أمام البنك الأهلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

ويقعود الثنائي كريم بامبو ومحمد عبد اللطيف جريندو هجوم البنك الأهلي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - حسين السيد

الوسط: حسن علي - عمرو سعداوي - عمرو موسى - يوسف الجوهري.

الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي.

دكة البدلاء: عصام ثروت - إسلام عطية - حسام جريشة - إلياس الجلاسي - محمد فوزي - أسامة الجزار - فرانك إيتوجا - أمادو باه.

بينما تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيوني - أيمن أشرف.

الوسط: محمد فتحي - أحمد النادري - أحمد مدبولي - عماد فتحي.

الهجوم: محمد عبد اللطيف جريندو - كريم بامبو.