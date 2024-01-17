وسط العديد من الغيابات.. قائمة برشلونة لمواجهة سالامانكا

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه يونونيستاس سالامانكا.

ويلعب برشلونة غدا الخميس مع سالامانكا في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وتشهد القائمة تواجد العديد من الغيابات أبرزها رونالد أراوخو للطرد وجواو كانسيلو للإصابة ولامين جمال للإيقاف.

القائمة تشهد أيضا غياب إنيجو مارتينيز وماركوس ألونسو ورافينيا للإصابة، بالإضافة إلى جافي ومارك أندري تير شتيجن أصحاب الإصابات الطويلة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أندري أشترالاجا – دييجو كوتشين .

الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: بيدري – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس – فيتور روكي – باو فيكتور – مارك جويو.

وكان برشلونة قد فاز في مباراته الأولى ضد بارباسترو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما أقصى سالامانكا فريق فياريال بركلات الترجيح.