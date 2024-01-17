انتهت كأس آسيا - لبنان (0)-(0) الصين
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 13:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لبنان ضد الصين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا.
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نهاية المباراة
ق65. خليل خميس ينقذ لبنان من هدف من على خطب المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق55. العارضة تمنع الهدف الأول من تسديدة رائعة من حسن معتوق.
ق24. تسديدة قوية من حسن معتوق يتصدى لها حارس الصين.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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