كروس: صافرات الاستهجان؟ كان أمرا جديدا وممتعا.. وهذا كان سياق تصريحاتي ضد الدوري السعودي

علق توني كروس لاعب ريال مدريد على صافرات الاستهجان التي تلقاها خلال مواجهاتي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بالسعودية.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحقق ريال مدريد لقب كأس السوبر بعد الفوز على أتليتكو مدريد وبرشلونة.

وخلال المباراتين تلقى كروس صافرات استهجان من الجماهير بسبب تصريحاته السابقة ضد الدوري السعودي.

وقال كروس عبر بودكاست ألماني: "ما تعرضت له من صافرات استهجان بالسعودية كان أمرا جديدا وممتعا، لم أمر بتلك التجربة من قبل ولم أكن أريد تفويتها".

وواصل "لم أتوقع ذلك الأمر على الإطلاق لأنه لا يوجد سبب لتلك الصافرات، لم أكن أعرف أن الأمر يخصني وكنت أسير نحو ركنية ونظرت إلى المدرجات وقلت حسنا هذا الأمر مخصص لي فقط".

وأكمل "لم أتوقع هذا الأمر لأن تصريحاتي كانت بالفعل قبل ما يقارب نصف عام، وسياق تصريحاتي كان عن أنه من غير الجيد انتقال اللاعبين الصغار إلى هناك ويتركون فرصة تطورهم بالمشاركة في مباريات ومستويات كبيرة في أوروبا ويلعبون فقط من أجل المال في الدوري السعودي".

وتابع "الملعب كان بأكمله يرتدي الزي الأبيض ويشجع ريال مدريد، ربما كان هناك 200 مشجع لأوساسونا في قبل النهائي و1000 لبرشلونة في النهائي لذلك في الواقع كانت تلك الصافرات ضدي شخصيا، هؤلاء الأشخاص دخلوا في صراع لأنهم يصفرون على لاعب يلعب بفريقهم ولكن ربما 15 ألف من 20 قرروا عدم إطلاق الصافرات".

وشدد "يمكنني أن أقول من أعمال قلبي إن تلك الصافرات لم تزعجني أو تؤثر في أدائي، على العكس كانت ممتعة".

وأضاف "لم أرى في الفندق أي شخص يريد أن يقول لي أي كلمة سلبية ولكن هناك شخص فقط في منطقة اللياقة البدنية طلب التقاط صورة معي".

وأتم "قلت لنفسي أُثناء المباراة هل ستستمر هذه الصافرات ضدي؟ لقد اختاروا شخصا يلمس الكرة كثيرا وبالتالي سيصبح الأمر مملا لهم وأعتقد أن عدد الصافرات كان أقل بالنهائي".