أمم إفريقيا - أوسيمين يتحدث عن محاولة التتويج باللقب وكيفية التعامل مع الضغوط

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تحدث فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا عن محاولة التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا مع النسور الخضراء، وكيفية التعامل مع الضغوط التي تحاصره.

أفضل لاعب في إفريقيا 2023 يقود نيجيريا لحملة استعادة اللقب الغائب منذ 2013.

كل ما يلي على لسان فيكتور أوسيمين في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية:

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"التتويج بلقب أمم إفريقيا سيكون أحد أفضل لحظات حياتي".

"الفوز بشيء ما مع منتخب بلادي من شأنه أن يعزز الكثير في مسيرتي".

"لقد صنعت التاريخ مع نابولي، وبغض النظر عما أفعله، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، فالتتويج بكأس أمم إفريقيا سيجعلني أقطع شوطا طويلا في مسيرتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت".

"أتطلع حقًا للتتويج بلقب مع النسور الخضراء".

"لقد وضعت أهدافاً كبيرة طوال حياتي خلال نشأتي، وهذا الضغط يأتي بشكل طبيعي. أنا من النوع الذي لا يستسلم للضغوط".

"عندما يأتي الضغط، أفكر في محاولة تقديم أفضل ما لدي وتقديم أداء جيد لنفسي".

"الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام هو مجرد حلم لكل لاعب إفريقي شاب. بالنسبة لي، الفوز يظهر كل ما تبذله، العمل الجاد والعرق والدموع".

"التعادل مع غينيا الاستوائية كان مخيبا للآمال".

"علينا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة التي سنواجه فيها خصماً أقوى من غينيا الاستوائية، وهو المنتخب الإيفواري".

"نحن جاهزون للانطلاق، الفريق جاهز، بمعنويات عالية، وبالطبع نريد أن نقدم كل ما لدينا لضمان تحقيق الفوز، وهو أمر لن يكون سهلاً ولكن أعتقد أنه يمكن تحقيقه".

"أعتقد أن لدينا الجودة التي تجعلنا نقدم بطولة جيدة للغاية يمكنّ أن نفخر بها".

"اعتدت على الحديث مع نوانكوو كانو وجاي جاي أوكوتشا. أعتقد أنني مدين بالكثير من نجاحي لهما، لأنهما كانا مصدر إلهام بالنسبة لي أثناء نشأتي".

مهاجم نابولي استهل البطولة بهدف خلال لقاء منتخب بلاده الافتتاحي أمام غينيا الاستوائية السبت.

وسقطت نيجيريا في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية 1-1، قبل ملاقاة منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض الخميس في الجولة الثانية.

وأحرز فيكتور 20 هدفاً في 27 مباراة دولية لمنتخب بلاده.

كما سجل 31 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي رفقة ناديه نابولي الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الايطالي بعد صيام دام 33 عاماً وتوج هدافا له.

في الموسم الحالي، سجل أوسيمين 7 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري.

وتفوّق فيكتور على محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

نيجيريا فيكتور أوسيمين أمم إفريقيا 2023
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