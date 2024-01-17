مصدر من غانا لـ في الجول: قدوس شارك في التدريبات الجماعية.. وموقفه من مواجهة مصر

انتظم محمد قدوس في التدريبات الجماعية لمنتخب غانا، بعد غيابه عن مواجهة الافتتاح أمام كاب فيردي.

محمد قدوس النادي : وست هام يونايتد غانا

وسقط منتخب غانا في مباراة كاب فيردي بالخسارة بهدفين مقابل هدف واحد لتشتعل المجموعة الثانية.

ويتواجد المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

وقال مصدر من منتخب غانا لـ FilGoal.com: "محمد قدوس شارك في التدريبات الجماعية مع منتخب غانا".

وكشف المصدر "لكن مشاركته ضد مصر تتوقف على موافقة الجهاز الطبي".

ويعاني قدوس من إصابة بإجهاد عضلي، غاب على أثرها عن مواجهة كاب فيردي الافتتاحية.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا مصر وموزمبيق بنقطة لكل منهما.

بينما يتذيل منتخب غانا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويعتبر قدوس أحد أبرز نجوم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

ونجح اللاعب الغاني في تسجيل ستة أهداف مع فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.