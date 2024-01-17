أمم إفريقيا - مدرب جنوب إفريقيا: لا يمكننا لوم تاو على تسديد ركلة الجزاء أمام مالي

رفض هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا لوم مهاجمه بيرسي تاو لتحمل مسؤولية تنفيذ ركلة جزاء أمام مالي.

وأهدر تاو ركلة جزاء مبكرة قبل أن تستقبل شباك الأولاد هدفين لتفوز مالي 2-0 في افتتاح مبارياتهما بكأس أمم إفريقيا 2023.

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وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "مسؤولية تسديد ركلات الجزاء يتولاها 3 لاعبين، وهم أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا وبيرسي تاو".

وأضاف البلجيكي "يتخذون القرار على أرض الملعب. الأمر ليس بيدي، الشخص الذي يشعر بأنه في أفضل حالاته يتقدم لتسديد ركلة الجزاء".

وتابع "أعتقد أن تاو تحمل هذه المسؤولية ولا يمكننا أن نلومه على ذلك، لأن تنفيذ ركلة الجزاء ليس بالأمر السهل، لكنها غيرت المباراة".

وواصل مدرب جنوب إفريقيا "يجب أن أهنئ فريقي على الأداء الذي قدمه أمام مالي".

واستمر "أعتقد أننا خسرنا المباراة لسببين، الأول هو إهدار ركلة الجزاء. السبب الثاني هو القوة البدنية لمنتخب مالي، خاصة في الشوط الثاني".

وأتم "هذه الأسباب جعلتنا نخسر المباراة لكن أداء منتخب جنوب إفريقيا كان جيدا وأعتقد أنه لو سجلنا ركلة الجزاء لأصبحت المباراة مختلفة".

وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء تصدى لها بيرسي تاو، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وتعد هذه المرة الثانية التي يهدر فيها بيرسي تاو ركلة جزاء.

وطوال مسيرته سدد بيرسي تاو 3 ركلات جزاء فقط، سجل الأولى مع جنوب إفريقيا أمام ساو تومي.

وأهدر الثانية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وأهدر الثالثة في المباراة الجارية مع جنوب إفريقيا ضد مالي.

وعاقب منتخب مالي الملقب بـ "النسور" بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا بعد إهداره ركلة جزاء.

وسجل هاماري تراوري ولاسين سينايوكو هدفي مالي في ست دقائق بالشوط الثاني.

وأدار اللقاء تحكيميا المصري محمد عادل.

وتصدر منتخب مالي المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى متفوقا على ناميبيا بفارق الأهداف، بينما منتخبا جنوب إفريقيا وتونس بلا رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا.

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