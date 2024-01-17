كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ندى مرجان

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

ندى مرجان مع نيرة الأحمر - كرة طائرة سيدات الزمالك

أتم نادي الزمالك تعاقده مع ندى مرجان لاعبة فريق الصيد، ضمن تدعيمات فريق سيدات الكرة الطائرة.

وكشف الزمالك عن توقيع ندى مرجان على عقود الانضمام لصفوف فريق الكرة الطائرة سيدات، في حضور كل من هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس.

كما تواجد أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وحسام شكري المدير الفني لفريق الطائرة سيدات.

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وتعتبر ندى مرجان أحد لاعبات قائمة منتخب مصر للسيدات.

وتلعب ندى في مركز 3 "سنتر بلوك".

وتتواجد ندى في قائمة منتخب مصر الأخيرة استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، أكرا 2023.

وكان الزمالك قد حصد لقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا للسيدات الموسم الماضي.

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