أمم إفريقيا - بيرسي تاو يتحدث عن إهدار ركلة الجزاء أمام مالي

تحدث بيرسي تاو مهاجم منتخب جنوب إفريقيا عن إهداره لركلة جزاء أمام مالي في المباراة التي خسرها منتخب بلاده.

وأهدر تاو ركلة جزاء مبكرة قبل أن تستقبل شباك الأولاد هدفين لتفوز مالي 2-0 في افتتاح مبارياتهما بكأس أمم إفريقيا 2023.

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وقال بيرسي تاو في تصريحات للصحفيين: "هذه ليست البداية التي أردناها، إذا سجلنا، أعني لو أنني سجلت ركلة جزاء لكان من الممكن أن تتغير المباراة، لكنني أهدرتها، ففشلنا في السيطرة علي المباراة".

وأضاف "إنه أمر مؤلم، سأحاول عدم التفكير في إهدار ركلة الجزاء، لأنه لا يزال أمامنا مباراتان لنلعبهما وسنحاول تحقيق الانتصارات".

وأتم مهاجم الأهلي "أثق في قدرتنا على التأهل لدور الـ16، لكنني أشعر بالألم الآن".

وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء تصدى لها بيرسي تاو، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وتعد هذه المرة الثانية التي يهدر فيها بيرسي تاو ركلة جزاء.

وطوال مسيرته سدد بيرسي تاو 3 ركلات جزاء فقط، سجل الأولى مع جنوب إفريقيا أمام ساو تومي.

وأهدر الثانية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وأهدر الثالثة في المباراة الجارية مع جنوب إفريقيا ضد مالي.

وعاقب منتخب مالي الملقب بـ "النسور" بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا بعد إهداره ركلة جزاء.

وسجل هاماري تراوري ولاسين سينايوكو هدفي مالي في ست دقائق بالشوط الثاني.

وأدار اللقاء تحكيميا المصري محمد عادل.

وتصدر منتخب مالي المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى متفوقا على ناميبيا بفارق الأهداف، بينما منتخبا جنوب إفريقيا وتونس بلا رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا.

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