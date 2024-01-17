أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لـ غزل المحلة

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 11:25

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك

أعلن نادي غزل المحلة تعيين أحمد عيد عبد الملك كمدير فني للفريق.

ويأتي تعيين عبد الملك خلفا لحسام عبد العال الذي رحل عن تدريب الفريق عقب التعادل مع بتروجت في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

وجاء الجهاز الفني المعاون لعبد الملك كالتالي:

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عبد السلام نجاح - مدرب عام

محمود صبحي - مدرب مساعد

محمد عبد السلام - مدرب مساعد

ناصر فاروق - مدرب حراس المرمى

أحمد عمر - مخطط أحمال

ميشيل ماجد - محلل أداء

طه السيد - مدير إداري

عمر سعد - مدير شئون لاعبين

مع الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري

التجربة الأخيرة لعبد الملك كانت مع فريق لافيينا في بداية الموسم الحالي ولكنه رحل بعد فترة قصيرة لأسباب شخصية.

وكان عبد الملك قد رحل عن قيادة فريق النجوم بعد تأهله بهم إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وفجّر النجوم مفاجأة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر.

ويحتل غزل المحلة حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بتروجت المتصدر قبل جوتلين على نهاية المرحلة الأولى.

غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك
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