تنس - على يد مراهقة روسية.. أنس جابر تودع أستراليا المفتوحة

خرجت التونسية أنس جابر من منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها أمام الروسية ميرا أندريقا في الدور الثاني صباح الأربعاء.

أندريفا البالغة من العمر 16 عاما هزمت أنس جابر بنتيجة 6-0 و6-2.

وتغلبت المراهقة الروسية على النجمة التونسية في 53 دقيقة فقط.

وبذلك ودعت أنس البطولة من الدور الثاني للعام الثاني على التوالي.

الفوز هو الأول للفتاة الروسية على إحدى المصنفات العشرة الأوائل.

وباتت أنس ثاني لاعبة من المصنفات العشرة الأوائل تودع منافسات بطولة أستراليا بعد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة السابعة.

بطولة أستراليا المفتوحة هي أول البطولات الكبرى (جراند سلام) في العام.