ذا أثليتك: توصل هيندرسون لاتفاق مع ناديه بالرحيل عن الدوري السعودي

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 11:04

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون

يبدو أن أيام جوردان هيندرسون اللاعب الإنجليزي مع الاتفاق السعودي باتت في أيامها الأخيرة.

وكشف موقع ذا أثليتك عن توصل هيندرسون لاتفاق مع ناديه الاتفاق السعودي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك رغم نفي نادي الاتفاق السعودي منذ أيام رحيل هيندرسون عبر صحيفة الرياضية السعودية.

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هيندرسون انضم إلى الاتفاق في الصيف الماضي بعد 12 عاما قضاها في صفوف ليفربول.

وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61.

وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.

وأشار تقرير ذا أثليتك أن هيندرسون يقترب من الانتقال إلى نادي أياكس الهولندي باتفاق دائم.

ويأتي رحيله عن الدوري السعودي بعد ستة أشهر فقط قضاها مع نادي الاتفاق.

وشارك هيندرسون في 17 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي وصنع أربعة أهداف.

ويقود الاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد زميل هيندرسون السابق في ليفربول.

الدوري السعودي الاتفاق هندرسون
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