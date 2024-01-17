أسامة جلال: وقعت للأهلي قبل الانضمام لـ بيراميدز.. وهذه تفاصيل إصابتي

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

أسامة جلال - بيراميدز

كشف أسامة جلال لاعب بيراميدز عن توقيعه في وقت سابق للأهلي قبل الانضمام لفريقه الحالي.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال جلال عبر قناة أون تايم سبورتس : "لم أضغط على بيراميدز بورقة الأهلي للحصول على أعلى راتب لأن النادي لن يتضرر وهو لديه كل الإمكانيات التي يحتاجها".

وواصل "وقعت للأهلي قبل فترة طويلة من قبل انتقالي إلى بيراميدز ولكن الصفقة لم تكتمل بين إنبي والأهلي".

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وتابع "كل ما يقال عن بيراميدز لن يؤثر فينا وفي النهاية لدينا العديد من اللاعبين في منتخبات مصر عبر الفئات السنية المختلفة".

وشدد "إصابتي بدأت في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد أن تعرضت لكدمة في الركبة ولكن أكملت المباراة ثم تحسنت على مدار 3 أيام قبل الانضمام لمعسكر المنتخب ولكن خلال التدريب الأول مع منتخب مصر شعرت بعدم ارتياح واتضح وجود كدمة قوية في أحد عظام الركبة وكنت بحاجة للراحة ثلاثة أسابيع".ياأ

وأضاف "لم أطلب من فيتوريا السفر مع المنتخب على الرغم من إصابتي لأنني أؤمن بالقضاء والقدر وفي النهاية لن أطلب شيء ليس مكتوبا لي".

وأتم "رمضان صبحي سجل أهدافا مع بيراميدز أكثر من الأهلي ويقدم أفضل ما لديه خلال التدريبات والمباريات ولكن ربما فقط التركيز الإعلامي فقط أزيل من عليه عقب الرحيل عن الأهلي".

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تواجد أسامة جلال قبل استبعاده بسبب الإصابة وانضمام ياسر إبراهيم بدلا منه.

بيراميدز أسامة جلال
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