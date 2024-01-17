مواعيد مباريات الأربعاء 17 يناير 2024.. المغرب بأمم إفريقيا وانطلاق مشوار مصر في اليد

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

المغرب+الكومغو

تختتم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بمواجهتين في المجموعة السادسة.

كما تنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد والمقامة في مصر حتى 27 يناير الجاري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي

أمم إفريقيا

يستهل منتخب المغرب مشواره بمواجهة تنزانيا في تمام السابعة مساء ضمن منافسات مباريات المجموعة السادسة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس أفكون 1.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهة بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر نفس القناة.

أمم إفريقيا لليد

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا لليد والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصر البطولة حتى 27 من شهر يناير الجاري.

وتقام اليوم ثمانية لقاءات في الجولة الافتتاحية.

وينطلق حفل الافتتاح في السادسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستهل منتخب مصر مشواره في تمام الثامنة مساء بمواجهة غينيا.

كأس الرابطة

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويلعب النادي المصري أمام البنك الأهلي في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما الإسماعيلي يواجه سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يلعب إنبي أمام الداخلية على استاد بتروسبورت.

كأس آسيا

يواجه منتخب لبنان نظيره الصيني في الواحدة والنصف ظهرا على استاد الثمامة.

بينما يلعب منتخب قطر أمام طاجيكستان في الرابعة والنصف عصرا على استاد البيت.

منتخب مصر كرة يد المغرب أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – حكم جابوني ومساعدة كاميرونية في مواجهة مصر ضد غانا كرنفال أمم إفريقيا – يوان ويسا.. الحارس المهاجم وحادثة كادت تنهي مسيرته اليد أقوى أمم إفريقيا – سايس: الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة تريزيجيه: لا أحصل على حقي مع المنتخب.. كنت أتمنى اللعب جوار الخطيب وسأعود لـ الأهلي أمم إفريقيا - أوناحي: مستعدون للذهاب لأبعد مدى ممكن.. وأريد العودة إلى أفضل مستوياتي أمم إفريقيا - الركراكي: الكل يريد مواجهة المغرب رابع العالم أمم إفريقيا – مدرب تنزانيا: الطرد قضى على فرصنا ضد المغرب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – حكم جابوني ومساعدة كاميرونية في مواجهة مصر ضد غانا ساعة | كوت ديفوار 2023
نورويتش يضرب موعدا مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – يوان ويسا.. الحارس المهاجم وحادثة كادت تنهي مسيرته ساعة | كوت ديفوار 2023
سليمان: من الطبيعي وجود لاعبين في الأهلي يرغبون الانتقال إلى الزمالك.. ولكن ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين ساعة | الكرة المصرية
اليد أقوى ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – سايس: الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الزمالك يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن معسكر الإمارات 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة