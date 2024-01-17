مواعيد مباريات الأربعاء 17 يناير 2024.. المغرب بأمم إفريقيا وانطلاق مشوار مصر في اليد

تختتم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بمواجهتين في المجموعة السادسة.

كما تنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد والمقامة في مصر حتى 27 يناير الجاري.

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أمم إفريقيا

يستهل منتخب المغرب مشواره بمواجهة تنزانيا في تمام السابعة مساء ضمن منافسات مباريات المجموعة السادسة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس أفكون 1.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهة بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر نفس القناة.

أمم إفريقيا لليد

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا لليد والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصر البطولة حتى 27 من شهر يناير الجاري.

وتقام اليوم ثمانية لقاءات في الجولة الافتتاحية.

وينطلق حفل الافتتاح في السادسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستهل منتخب مصر مشواره في تمام الثامنة مساء بمواجهة غينيا.

كأس الرابطة

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويلعب النادي المصري أمام البنك الأهلي في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما الإسماعيلي يواجه سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يلعب إنبي أمام الداخلية على استاد بتروسبورت.

كأس آسيا

يواجه منتخب لبنان نظيره الصيني في الواحدة والنصف ظهرا على استاد الثمامة.

بينما يلعب منتخب قطر أمام طاجيكستان في الرابعة والنصف عصرا على استاد البيت.