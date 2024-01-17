أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - منتخب تونس

شدد يوسف المساكني قائد منتخب تونس على أن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة أمام ناميبيا في كأس أمم إفريقيا.

يوسف المساكني

النادي : العربي

تونس

وقال المساكني في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية: "هزيمة تونس أمام ناميبيا قاسية، والمهم هو التركيز على المباريات المقبلة".

وأضاف "الأمور لم تسر بالشكل الجيد بالنسبة لتونس في المباراة، أهدرنا العديد من الفرص والهزيمة كانت صعبة".

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وأتم تصريحاته "نتحمل المسؤولية بعد الخسارة وعلينا التركيز، أمامنا 6 نقاط يجب أن نعمل بكل قوة للحصول عليهم".

وحقق منتخب ناميبيا واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تونس بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وفشل منتخب تونس في تحقيق أول فوز للمنتخبات العربية في كأس الأمم، وذلك بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنجولا. وخسارة موريتانيا ضد بوركينا فاسو.

جاء هدف فوز ناميبيا في الدقيقة 88 عن طريق ديون هوتو.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

وشارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات سابقة قبل المشاركة الحالية.

وطوال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا لعب منتخب ناميبيا 9 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، إلى أن حقق الانتصار على تونس ليصبح سجل انتصاراته في بطولات أمم إفريقيا 1 من 10.

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