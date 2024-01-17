كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة

قاد أريك شيل المدير الفني لـ مالي منتخب بلاده للفوز على جنوب إفريقيا بقيادة البلجيكي هوجو بروس.

وتغلب نسور مالي على أولاد جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة.

وسجل هاماري تراوري ولاسين سينايوكو هدفي مالي في ست دقائق بالشوط الثاني.

وتفوق أريك شيل مدرب مالي وأصغر مدير فني في أمم إفريقيا 2023 بعمر 46 عاما على هوجو بروس المدرب الأكبر في البطولة بعمر

معلومات أكثر من كرنفال في الجول لأفريقيا عن أريك شايل (من هنا).

معلومات أكثر من كرنفال في الجول لأفريقيا عن هوجو بروس (من هنا).

وتصدر منتخب مالي المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى متفوقا على ناميبيا بفارق الأهداف، بينما منتخبا جنوب إفريقيا وتونس بلا رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا.