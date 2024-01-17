معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين

يرى معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك أن الأخبار والتقارير التي تشير إلى اقتراب أحد المدربين الأجانب من تولي تدريب الفريق تؤثر بالسلب على تركيز اللاعبين.

وقال معتمد جمال عبر قناة إم بي سي مصر: "الأخبار التي تنتشر عن مدربين مرشحين لتدريب الزمالك تؤثر على تركيز اللاعبين"

وأضاف "حسين لبيب أكد لي أكثر من مرة عدم صحة كل هذه الأخبار وأن في حالة اتخاذ القرار بشأن مدرب الفريق سيتم إبلاغي به".

وكشف "في حالة تعيين جهاز فني أجنبي كامل فلن يكون لي أي أدوار معه، وفي النهاية أنا أنتظر قرار مجلس الإدارة وأوافق عليه".

وأتم تصريحاته "نسينا مشكلة صبحي وفتوح والزناري ونفكر في المستقبل".

وحدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال موعد السفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعدادًا للمشاركة في دورتين وديتين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.