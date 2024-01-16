الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 23:46
كتب : FilGoal
واصل قطار يوفنتوس سيره بقوة في الدوري الإيطالي وحقق انتصاره الرابع على التوالي وتلك المرة كان ضحيته ساسولو.
واستضاف يوفنتوس منافسه ساسولو في ملعب أليانز اليوم الثلاثاء وانتصر عليه بثلاثية دون رد في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.
افتتح دوسان فلاهوفيتش أهداف المباراة في الدقيقة 15.
وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37.
وأتم فيديريكو كييزا ثلاثية البيانكونيري في الدقيقة 89.
ومنذ الهزيمة في الجولة الخامسة ضد ساسولو نفسه لم يخسر يوفنتوس في 15 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة ليحتل بهم المركز الثاني.
ويبتعد يوفنتوس عن إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطتين فقط.
أما ساسولو فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز 14.
يذكر أن يوفنتوس كذلك بلغ نصف نهائي كأس إيطاليا وسيواجه منافسه لاتسيو في مباراتين ذهاب وإياب في شهر أبريل المقبل.
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يوفنتوس يفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة ويصل إلى النقطة 49 بفارق نقطتين عن إنتر متصدر الكالتشيو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2024
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#يوفنتوس_ساسولو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CNw8Vz0gVj