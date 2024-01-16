خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 23:34

كتب : عمرو نبيل

البنك الأهلي

أنهى نادي البنك الأهلي تعاقده مع علاء لاعطا لاعب الفريق.

علاء عطا

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

ويسعى البنك الأهلي لتحسين نتائجة خلال الجولات المقبلة من الدوري.

وحسبما علم فإن البنك الأهلي أنهى تعاقده مع علاء عطا وفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

أخبار متعلقة:
محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعب شاب في تدريبات الأهلي كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان

ووقع علاء عطا على مخالصة مالية استلامه جميع مستحقاته من نادي البنك الأهلي.

وكان عطا قد انضم لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

وبات عطا اللاعب الثالث الذي يرحل عن صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد الثنائي أحمد ياسر وادهم حامد الذي انضم لنادي الداخلية على سبيل الإعارة.

في المقابل تعاقد البنك الأهلي مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد.

البنك الأهلي علاء عطا
نرشح لكم
خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ رئيس الاتحاد المنستيري لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لبيع تراوري إلى أهلي بني غازي كما انفرد في الجول - نادي زد يعلن 4 صفقات شتوية خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه للتعاقد مع لاعب الأهلي السابق حنبعل على بعد خطوات من الانضمام لإشبيلية رومانو: الهلال يقترب بشدة من التعاقد مع ظهير البرازيل
أخر الأخبار
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 3 دقيقة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا 39 دقيقة | ميركاتو
محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب 58 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي ساعة | كوت ديفوار 2023
هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة