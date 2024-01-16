خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا

أنهى نادي البنك الأهلي تعاقده مع علاء لاعطا لاعب الفريق.

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ويسعى البنك الأهلي لتحسين نتائجة خلال الجولات المقبلة من الدوري.

وحسبما علم فإن البنك الأهلي أنهى تعاقده مع علاء عطا وفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ووقع علاء عطا على مخالصة مالية استلامه جميع مستحقاته من نادي البنك الأهلي.

وكان عطا قد انضم لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبات عطا اللاعب الثالث الذي يرحل عن صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد الثنائي أحمد ياسر وادهم حامد الذي انضم لنادي الداخلية على سبيل الإعارة.

في المقابل تعاقد البنك الأهلي مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد.