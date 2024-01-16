محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب

كشف محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي المنضم إليه حديثا سبب رفض العروض المقدمة إليه في الفترة الماضية مفضلا الاستمرار مع الفريق الأبيض.

وأعلن الزمالك اليوم الثلاثاء انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي رسميا.

وتحدث عبد الغني لـFilGoal.com قائلا: "انتقلت إلى الزمالك قبل ست سنوات وحققت بطولات وحان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي".

وأكمل "حصلت على عدة عروض في الفترة الماضية لكنني فضلت الاستمرار مع النادي بسبب إيقاف النادي عن القيد وحاجة الفريق لي وانتظرت الوقت المناسب للرحيل".

وأردف "أشكر الزمالك وجماهيره وأتمنى للزمالك التوفيق في الفترة المقبلة".

وأتم عبد الغني حديثه "أتمنى تقديم أداء جيدا رفقة البنك الأهلي وطموحاتي كبيرة مع الفريق وأن يكون باب انضمامي لمنتخب مصر".

حسبما علم FilGoal.com فإن انتقال عبد الغني إلى البنك الأهلي كلف خزائن الأخير ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

كما تنازل عبد الغني عن 50% من مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك ليتمم انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي.

وكان محمد عبد الغني يرتبط بتعاقده مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر في 2018.

المدافع البالغ 30 عاما شارك في 12 مباراة الموسم الجاري بقميص الأبيض.

وخاض بقميص الأبيض من انتقاله 184 مباراة سجل 4 وصنع 3.

وتوج خلال تلك الفترة بـ 8 ألقاب مختلفة بواقع 2 دوري مصري و3 كأس مصر و1 كأس السوبر المصري و1 الكونفدرالية و1 كأس السوبر الإفريقي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.