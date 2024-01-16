أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 22:53
كتب : FilGoal
أهدر بيرسي تاو مهاجم جنوب إفريقيا والأهلي ركلة جزاء لمنتخب بلاده ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد مالي في مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء تصدى لها بيرسي تاو، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.
وتعد هذه المرة الثانية التي يهدر فيها بيرسي تاو ركلة جزاء.
وطوال مسيرته سدد بيرسي تاو 3 ركلات جزاء فقط، سجل الأولى مع جنوب إفريقيا أمام ساو تومي.
وأهدر الثانية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وأهدر الثالثة في المباراة الجارية مع جنوب إفريقيا ضد مالي.
ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة للبطولة بجانب مالي وتونس وناميبيا.
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ركلة جزاء بيرسي تاو الضائعة 🫣 #AFCON2023 pic.twitter.com/7ebdbfGSXt— FilGoal (@FilGoal) January 16, 2024
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