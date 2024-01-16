مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب

يؤمن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أن نسور قرطاج بإمكانهم تدارك الهزيمة المفاجئة التي تعرضوا لها على يد ناميبيا والتأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وهُزم منتخب تونس على يد ناميبيا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب أمادو جون كوليبالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتحدث جلال القادري عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "نعتذر للجماهير على هذه النتيجة ولكن الخسارة في أول مباراة أمر طبيعي. شاهدنا منتخب الأرجنتين خسر أول مباراة وحقق كأس العالم في النهاية".

وكان منتخب الأرجنتين هُزم في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2022 ضد السعودية بهدفين لهدف قبل أن يظفر باللقب في النهاية.

وواصل "نعتذر للشعب التونسي على هذه النتيجة. قدمنا أداء سيئا في الشوط الأول وإصابة طه ياسين الخنيسي أربكت حساباتنا بعض الشيء".

وأكمل المدرب التونسي حديثه "في الشوط الثاني تحسن الأداء وأضاعنا أكثر من 3 فرص محققة للتسجيل ورغم دراسة خطورة المنافس جيدا من الكرات الطولية إلا أننا استقبلنا هدف في وقت قاس".

وأتم القادري حديثه "سنعمل على ردة الفعل وتقديم أداء أفضل أمام مالي في المواجهة المقبلة. أثق في هذه المجموعة وقدرتها على تخطي هذا الموقف الصعب".

فيما قال أنيس بن سليمان لاعب تونس بعد تصريحات مدربه: "أردنا إسعاد الشعب التونسي ولكننا لم نوفق وأضاعنا العديد من الفرص. المنافس حصل على الثقة ولم نقدم بردة الفعل المناسبة. سنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

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