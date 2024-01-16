كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

ديون هوتو - ناميبيا ضد تونس

لم يكتف ديون هوتو لاعب منتخب نايمبيا بتسجيل هدفا قاد به للفوز على تونس وتحقيق أحد أكبر مفاجآت كأس أمم إفريقيا 2023 بل ظفر بجائزة رجل المباراة كذلك.

وفاز منتخب ناميبيا على تونس بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب أمادو جون كوليبالي.

سجل هوتو هدف المباراة الوحيد ليكتب أول فوز لبلاده في مشاركته الرابعة في تاريخ البطولة.

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ولم يفز منتخب نايمبيا أبدا في كل مشاركاته السابقة أعوام 1988 و2008 و2019.

وجاءت أرقام هوتو في المباراة كالتالي:

شارك لـ90 دقيقة

سجل هدفا

بلغت دقة تمريراته 68%

أرسل 6 عرضيات لم تكن ناجحة

أرسل تمريرة طويلة ناجحة من أصل تمريرتين

سدد على المرمى مرتين

راوغ مرة بنجاح من أصل أربعة

فاز بـ3 التحامات من أصل 8

شتت الكرة مرة

استخلص الكرة مرة

تم مراوغته مرة وحيدة

هوتو لم يكتف بهدف الفوز الأول في تاريخ بلاده في إفريقيا بل جلب لها لقبا من قبل بعدما سجل هدفين في نهائي كأس كوسافا وهي البطولة التي تقام للدول التي تتواجد في جنوب القار.

ويعد هوتو ثالث أكثر لاعبي ناميبيا خوضا للمباريات.

تعرف أكثر عليه وعلى منتخب ناميبيا من كرنفال كأس أمم إفريقيا من هنا.

تونس كأس أمم إفريقيا ناميبيا هوتو
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