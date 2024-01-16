أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي

يقود بيرسي تاو جناح الأهلي، منتخب جنوب إفريقيا، بينما يبدأ أليو ديانج أساسيا مع مالي.

وكان منتخب تونس قد تعرض للهزيمة أمام ناميبيا بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة.

وشهد تشكيل جنوب إفريقيا الدفع بسبعة لاعبين من فريق صنداونز.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: أوبيري موديبا - سياندا زولو - خوليسو موداو - موثيوبي مافالا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - ثابيلو ماسيكو - سفيفيلو سيتولي.

الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا.

بينما تشكيل مالي كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

الدفاع: هاماري تراوري – بو بكر كوياتي – سيكو نياكاتي – أمادو دانتي.

الوسط: سيكو كويتا – أليو ديانج – يفيس بيسوما - فالايي ساكو.

الهجوم: موسى دومبيا – لاسين سينايوكو.

وغاب منتخب جنوب إفريقيا عن النسخة الماضية والتي أقيمت في الكاميرون.

ولم يُبلغ منتخب الأولاد نصف النهائي، منذ حصد برونزية 2000.

وفي آخر مشاركة ودع منتخب جنوب إفريقيا المنافسة من ربع النهائي.