حقق منتخب ناميبيا واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تونس بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

ديون هوتو النادي : أورلاندو بايرتس ناميبيا تونس

وفشل منتخب تونس في تحقيق أول فوز للمنتخبات العربية في كأس الأمم، وذلك بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنجولا. وخسارة موريتانيا ضد بوركينا فاسو.

جاء هدف فوز ناميبيا في الدقيقة 88 عن طريق ديون هوتو.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

وشارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات سابقة قبل المشاركة الحالية.

وطوال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا لعب منتخب ناميبيا 9 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، إلى أن حقق الانتصار على تونس ليصبح سجل انتصاراته في بطولات أمم إفريقيا 1 من 10.

وصف المباراة

بينما فشل منتخب تونس في تحقيق الفوز في أول مباراة له في كأس أمم إفريقيا للبطولة الخامسة على التوالي.

بدأت المباراة بتهديد من تونس بعد ركلة ركنية قابلها طه ياسين الخنيسي بضربة رأسية لكن الحارس أبعدها ببراعة.

ورد ناميبيا بقوة وأهدر بيتر شالوليلي فرصة التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بشير بن سعيد.

واستمرت خطورة ناميبيا ووصلت الكرة من جديد إلى شالوليلي داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة ويتصدى له الحارس من جديد.

وعاد منتخب تونس ليحاول على المرمى بتسديد قوية من إلياس العاشوري لكنها مرت أعلى العارضة.

وتلقى منتخب تونس ضربة قوية بعدما تعرض طه الخنيسي للإصابة في الدقيقة 13 وسقط على الأرض ليغادر ويشارك بدلا منه هيثم الجويني.

وانطلق الجويني بالكرة من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أرضية أبعدها الدفاع.

واستمرت المحاولات من الجانبين ولكن دون خطورة، في الوقت المتبقي من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني بتبديل أول لمنتخب تونس بنزول عيسى العيدوني بدلا من محمد علي بن رمضان.

ونفذ علي معلول ركنية من ناحية اليسار قابلها يوسف المساكني بضربة رأسية إلا أن الحارس تألق وأبعدها لركنية جديدة.

وكاد منتخب ناميبيا أن يسجل الهدف الأول بعد هجمة مرتدة سريعة إلا أن منتصر الطالبي نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

ومرر علي معلول كرة إلى إلياس العاشوري الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بالقدم اليسرى مرت جوار القائم.

وكاد معلول أن يسجل هدف التقدم بعدما تلقى تمريرة وضعته في مواجهة المرمى لكن الحارس كان أسرع وأبعدها في التوقيت المناسب.

ووصل بيتر شالوليلي إهدار الفرص بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى ليسدد بالقدم اليسرى وتصطدم في الدفاع.

وأهدر يوسف المساكني فرصة هدف الفوز في الدقيقة 80 بضربة رأسية من أمام المرمى لكن الحارس تصدى له ببراعة وأبعد الكرة لركنية.

هدف قاتل

ونجح منتخب ناميبيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88 بضربة رأسية رائعة من ديون هوتو لم يستطع الحارس بشير بن سعيد التصدي لها.

وبعد الهدف سجل هوتو هدفا ثانيا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب وقوعه في التسلل.

واستمرت محاولات تونس في الدقائق المتبقية من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ناميبيا.

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