أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي

كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا موقفه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي للعب فيه.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نابولي

وتحدث أوسيمين لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قائلا: "بالطبع أحب يوما ما اللعب في الدوري الإنجليزي".

واستدرك "لكن في الوقت الحالي لدي خطط أخرى وفي الوقت ذاته أتطلع يوما ما للعب في إنجلترا، عندما يأتي ذلك الوقت الكل سيعرف".

وجدد أوسيمين تعاقده مع نابولي قبل عدة أسابيع لينتهي العقد الجديد في صيف عام 2028.

وتحدث أوسيمين عن علاقته مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي قال: "أنا سعيد بشأن علاقتي مع الرئيس، لقد كان معي في كل شيء منذ انضمامي إلى النادي في سنة 2020".

وأردف "لدي علاقة جيدة مع عائلته كذلك وهو دائما يدعمني داخل وخارج الملعب وأبذل كل ما لدي لمحاولة الفوز بالدوري مجددا".